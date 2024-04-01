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Все результаты игрового дня НХЛ 1 апреля

Все результаты игрового дня НХЛ 1 апреля
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Сегодня, 1 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшейся встречи.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Бёзер (Хьюз, Миллер) – 11:26 (pp)     2:0 Джошуа (Зутер, Гронек) – 29:34 (pp)     2:1 Целльвегер (Лундестрём, Ватрано) – 43:37     2:2 Мактавиш (Линдстрём, Зеграс) – 44:48     3:2 Джошуа (Гарланд, Миллер) – 57:47    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 104 очками после 74 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 103 очка за 75 матчей.

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