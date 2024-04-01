Все результаты игрового дня НХЛ 1 апреля

Сегодня, 1 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшейся встречи.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 104 очками после 74 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 103 очка за 75 матчей.