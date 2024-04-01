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Цуккарелло: жаль, что меня обменяли из «Рейнджерс», так Крайдер быстрее забил бы 300 голов

Цуккарелло: жаль, что меня обменяли из «Рейнджерс», так Крайдер быстрее забил бы 300 голов
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Нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло прокомментировал достижение форварда «Рейнджерс» Криса Крайдера, забросившего 300 шайб в НХЛ. Норвежский форвард выступал за «Рейнджерс» и ассистировал Крайдеру в 38 заброшенных американцем шайбах.

«Он лучше всех в лиге играет на пятачке перед воротами. Конечно, у них в команде убийственное большинство, он играет вместе с хорошими партнёрами. Жаль, что меня обменяли, а то бы он быстрее забил 300 голов (смеётся).

Он отличный парень, хороший друг. У меня осталось много приятных воспоминаний о тех временах, когда мы играли вместе», – цитирует Цуккарелло The Athletic.

На счету 32-летнего американца 807 матчей за «Рейнджерс», в которых Крайдер забил 300 голов и отдал 244 результативные передачи.

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