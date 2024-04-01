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«Авангард» назначил Сергея Звягина главным тренером команды

«Авангард» назначил Сергея Звягина главным тренером команды
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«Авангард» назначил Сергея Звягина главным тренером команды, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что контракт подписан сроком на два года – до конца сезона-2025/2026.

Напомним, омичи неожиданно уволили главного тренера Михаила Кравца после двух матчей серии с «Локомотивом». Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сергей Звягин. При нём команда почти смогла перевернуть ход серии, доведя её до решающего седьмого матча, где уступила со счётом 0:2. Увольнение произошло после двух домашних поражений омичей.

«Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф КХЛ. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции.

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