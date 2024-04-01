В «Авангарде» оценили назначение Сергея Звягина главным тренером команды

Председатель Совета директоров ХК «Авангард» Михаил Аверин прокомментировал назначение Сергея Звягина главным тренером омского клуба. Контракт со специалистом рассчитан сроком на два года.

«Сергей Звягин на протяжении нескольких лет показывал отличное качество работы на позиции тренера по вратарям. Все его подопечные росли в мастерстве и приносили «Авангарду» пользу. В критический момент, по ходу серии с «Локомотивом», он согласился принять команду и сделал всё возможное для победы. Не хватило совсем немного, но все видели, как изменилась игра «Авангарда», как сплотился коллектив.

Умелое сочетание опыта, страсти к своему делу, эмоций в нужный момент показали нам: Звягин именно тот человек, который нужен на посту главного тренера «Авангарда». Его уважают команда и болельщики, он готов к этому шагу. Хочу от себя лично и от всего клуба поддержать Сергея Евгеньевича и пожелать ему удачи. Клуб поможет ему во всём. В межсезонье мы должны стать сильнее, чтобы решать серьёзные задачи», — цитирует Аверина пресс-служба клуба.

Звягин был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» после двух поражений в серии второго раунда плей-офф с «Локомотивом». При нём команда почти смогла перевернуть ход серии, доведя её до решающего седьмого матча, где уступила со счётом 0:2.