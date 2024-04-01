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В СКА рассчитывают обсудить с судейством работу арбитров после плей-офф КХЛ

В СКА рассчитывают обсудить с судейством работу арбитров после плей-офф КХЛ
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Председатель совета директоров хоккейного СКА Александр Медведев заявил, что руководство петербургского клуба рассчитывает обсудить с судейским корпусом КХЛ работу арбитров после завершения плей-офф. Ранее Медведев выражал недовольство работой судей в серии второго раунда плей-офф между СКА и «Автомобилистом» (1-4).

«Сейчас ещё идёт плей-офф и судейский корпус занят. Надеюсь, после завершения Кубка Гагарина будет возможность серьёзно рассмотреть не только эпизоды, по которым могут быть разные мнения. Самое главное — понять, как сделать так, чтобы судейство способствовало развитию нашего хоккея, а не создавало рытвины и ухабы на этом пути», — цитирует Медведева „РИА Новости“.

Ранее Медведев сообщил, что 6 апреля состоится совет директоров СКА, где будет решаться вопрос о будущем в клубе главного тренера Романа Ротенберга. В прошедшее межсезонье 2023 года Роман Ротенберг продлил контракт со СКА на пять лет.

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