В СКА рассчитывают обсудить с судейством работу арбитров после плей-офф КХЛ

Председатель совета директоров хоккейного СКА Александр Медведев заявил, что руководство петербургского клуба рассчитывает обсудить с судейским корпусом КХЛ работу арбитров после завершения плей-офф. Ранее Медведев выражал недовольство работой судей в серии второго раунда плей-офф между СКА и «Автомобилистом» (1-4).

«Сейчас ещё идёт плей-офф и судейский корпус занят. Надеюсь, после завершения Кубка Гагарина будет возможность серьёзно рассмотреть не только эпизоды, по которым могут быть разные мнения. Самое главное — понять, как сделать так, чтобы судейство способствовало развитию нашего хоккея, а не создавало рытвины и ухабы на этом пути», — цитирует Медведева „РИА Новости“.

Ранее Медведев сообщил, что 6 апреля состоится совет директоров СКА, где будет решаться вопрос о будущем в клубе главного тренера Романа Ротенберга. В прошедшее межсезонье 2023 года Роман Ротенберг продлил контракт со СКА на пять лет.