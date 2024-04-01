КХЛ назвала лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина.

Лучшим голкипером второго раунда признан вратарь «Металлурга» Илья Набоков, отразивший 96,35% бросков в шести матчах серии со «Спартаком». На счету 20-летнего вратаря три «сухих» матча в серии.

Лучшим защитником второго раунда плей-офф признан игрок обороны «Локомотива» Андрей Сергеев. В семиматчевой серии с «Авангардом» защитник отметился голом и четырьмя результативными передачами.

Лучшим нападающим признан форвард «Локомотива» Максим Берёзкин. За семь игр форвард забросил четыре шайбы и стал автором четырёх результативных передач.

Лучшим новичком признан нападающий «Металлурга» Роман Канцеров. 19‑летний форвард забил гол и отдал две передачи в серии со «Спартаком».