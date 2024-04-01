В СКА огласили решение по поводу тренерского штаба команды на следующий сезон КХЛ

Председатель Совета Директоров СКА Александр Медведев заявил, что текущий тренерский штаб команды во главе с Романом Ротенбергом продолжит работу в новом сезоне КХЛ. В клубе планируют в межсезонье точечные усиления, сохранив основной костяк команды на следующий сезон.

«По поручению Совета Директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону», — цитирует Медведева пресс-служба клуба.

Медведев сообщил, что заседание Совета директоров СКА пройдёт 20 апреля. В этот же день пройдёт матч, посвящённый закрытию сезона в Ледовом дворце. Петербургский СКА уступил «Автомобилисту» во втором раунде плей-офф в серии из пяти матчей.