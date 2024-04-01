«Очень удивляют последние высказывания». Кравец оценил назначение Звягина в «Авангард»

Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил назначение Сергея Звягина на пост главного тренера в омский клуб.

«Знаете, меня очень удивляют последние высказывания, что команда сплотилась, что команда собралась, как всё здорово. Вы мне скажите, целый сезон — 68 матчей регулярного чемпионата и пять игр плей-офф — сплочения не было? Это просто так команда заняла второе место и прошла первый раунд? Давайте честно говорить об этом, не стесняться. То есть это всё было просто так? И самое высокое сплочение пришло потом?

Человек был моим помощником. Да, должен был тоже помогать в этом сплочении. Если вспомнить серию с «Локомотивом», то можно сказать, что я тоже её не проиграл. Мне не дали возможности её завершить. Это факты. Неизвестно, конечно, как бы она закончилась, но это факты. Но и факт, что «Авангард» дальше не прошёл. Факт, что в первой игре счёт тоже был 1:1 и случайное падение Киселевича привело к пропущенному голу», — сказал Кравец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Кравцом читайте на «Чемпионате» сегодня, в 17:00 мск.