Игорь Никитин: «Трактор» — это опытная, мастеровитая команда, заслужившая полуфинал

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина с челябинским «Трактором». Первый матч серии пройдёт в Ярославле 2 апреля. «Трактор» закончил серию с московским «Динамо» победой в четвёртом матче 22 марта.

«Что скажу о «Тракторе»? Считаю, что эта команда заслужила пройти в полуфинал. Мы серьёзно готовимся. У «Трактора» есть мастеровитые ребята, многие из них выигрывали Кубок Гагарина. Мы разобрали их игру. «Трактор» – это опытная, мастеровитая и терпеливая команда. Наши игры в регулярном чемпионате нет смысла вспоминать. Плей-офф – отдельный турнир. «Трактор» будет играть по-другому, они уже это доказали этой весной. Нам нужно показать свой хоккей, отталкиваться от своих точек.

У «Трактора» было намного больше дней на подготовку. Это сыграет им в плюс? После серии станет понятно. Кто выиграет, тому в плюс и сыграло. Мы не заморачиваемся, спокойно готовимся. Возможно, малое количество времени на подготовку – даже проще для нас», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» в серии второго раунда обыграл «Авангард» в семи матчах. Решающий матч прошёл 30 марта. У ярославцев на подготовку к полуфиналу было на восемь дней меньше, чем у хоккеистов челябинского клуба.