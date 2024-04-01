Хоккейный агент Паремузов: «Трактор» — боевая команда, ребята грызутся друг за друга

Хоккейный агент Сергей Паремузов поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» и не смог спрогнозировать её победителя. Серия начнётся матчем 2 апреля в Ярославле.

«Челябинск — это абсолютно боевая команда. Ребята грызутся друг за друга. И все у них с горящими глазами. То же самое можно сказать и про Ярославль, команда волевая. В экстренных ситуациях Никитин умеет находить нужные слова. Конечно, в плане Ярославля настораживает, что они просели на две игры с Омском. А эти ребята феерически прошли «Динамо» и Уфу, тоже не самую последнюю команду в нашем хоккее. Поэтому абсолютно нет понимания, кто выиграет эту серию», — цитирует Паремузова Metaratings.ru.

Во втором раунде плей-офф «Трактор» в четырёх матчах обыграл московское «Динамо», а ярославский «Локомотив» в упорной борьбе в седьмом матче сломил сопротивление омского «Авангарда».