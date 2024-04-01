«Авангард» – команда с претензиями, с причудами». Чемпион Олимпиады – о назначении Звягина

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил назначение Сергея Звягина главным тренером «Авангарда». Бывший тренер вратарей омского клуба был назначен исполняющим обязанности главного тренера по ходу серии с «Локомотивом» (3-4).

«Не помню, чтобы бывший вратарь руководил клубом на таком уровне. Если только в советском хоккее нечто подобное поискать. В российском хоккее такого, повторюсь, не помню. Рискованный шаг руководства. Человек не имеет опыта работы главным тренером, но, наверное, гораздо важнее, имеет ли он авторитет. Видимо, команда откликается на его посылы и действия. Это и было решающим аспектом при назначении. Посмотрим, как получится. Сложная работа предстоит Сергею Звягину, а в Омске вдвойне сложная. Команда с претензиями, с причудами. Пожелаю Сергею успеха», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.