Кравец — о решении «Авангарда»: такими действиями всё-таки портят тренерскую репутацию

Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о решении омского клуба расторгнуть контракт со специалистом во время розыгрыша Кубка Гагарина.

«Поступали ли какие-то предложения о работе? Вы знаете, пока никаких предложений не поступало. Как я тут услышал в одной передаче, вот такими действиями всё-таки портят тренерскую репутацию. Сейчас у всех в памяти остаётся только вот этот плей-офф, последние три игры. А то, что было сделано до этого, год назад — это всё куда-то исчезает.

Может быть, вы слышали: считают, что Кравец не для больших дел, не для больших побед. А разве это не большое дело — поднять команду с последнего места и вывести её в финал конференции? Или при создании новой команды поднять её на второе место и пройти первый раунд? Вот такое какое-то унижение, недоверие для меня всегда непонятно — именно в мою сторону. Я не идеал, не святой, но то, что я честно, со всем сердцем и душой отдавался команде, — это было всегда», — сказал Кравец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.