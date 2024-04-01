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Голкипер и тренер «Торпедо» Николай Хабибулин объяснил, почему не сыграл в сезоне КХЛ

Голкипер и тренер «Торпедо» Николай Хабибулин объяснил, почему не сыграл в сезоне КХЛ
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Обладатель Кубка Стэнли 2004 года, вратарь и тренер «Торпедо» Николай Хабибулин рассказал, почему не удалось сыграть в сезоне-2023/2024 за нижегородский клуб.

«Почему не получилось сыграть? Во-первых, я думаю, немножко не хватило времени, во-вторых, дела у нас в конце сезона шли не очень хорошо, поэтому больше усилий было направлено на то, чтобы оба вратаря были готовы к плей-офф. Внутри команды мы об этом говорили, чтобы я хотя бы попробовал сыграть период, а дальше как пойдёт. В этом году не получилось. Может, получится в следующем, сейчас разницы уже особой нет: 51 год или 52 года», — приводит слова Хабибулина ТАСС.

Напомним, Хабибулин — олимпийский чемпион 1992 года, обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Всего в регулярных сезонах НХЛ Хабибулин одержал 333 победы и 46 раз отыграл на ноль.

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