Комментатор матчей СКА — об отстранении от эфиров: Москве надо своих комментаторов кормить

Журналист и комментатор матчей команд системы СКА Андрей Шестаков рассказал, что ему не позволяют работать на матчах армейских клубов на видеохостинге YouTube из-за трансляций встреч на «КХЛ ТВ».

«Каждый год так. Они запускают трансляцию на «КХЛ ТВ» со своим комментатором, это всё идёт в YouTube. Были времена, когда я комментировал в YouTube, а на «КХЛ ТВ» работал другой комментатор. Но вот в последние три или четыре года, начиная с полуфиналов, такая ситуация. Думал, что произойдёт что-то, но ничего не произошло.

Москва забирает. Им надо своих комментаторов кормить, вот и всё. Не думаю, что у них какие-то претензии ко мне. В 2021 году я получил приз лучшего комментатора МХЛ, так что это точно не личные причины.

Очень обидно, врать не буду. Когда комментируешь команду весь сезон, а на самой решающей стадии у тебя отбирают любимую работу. Дело даже не в зарплате — она невысокая, я сразу могу признаться. Дело в принципе. И потом, я бы ещё мог понять, если бы московский комментатор приехал в Петербург и работал отсюда. Вопросов нет. Они посчитали, что важнее, чтобы свои люди работали на этом матче. Но он ведёт из Москвы. Что он может знать перед матчем, что может выудить? Только состав. Самый яркий пример, когда СКА-1946 выиграл финал у «Красной Армии». Я пришёл просто посмотреть, знал, что я не работаю. Работала команда телеканала «78», где я всех знаю. И вдруг я вижу, что в ложе сидит отец Матвея Мичкова — я его лично знал. Сразу позвонил режиссёру и сказал об этом. Он говорит: «О, здорово, спасибо». И тут Мичков делает лакросс, режиссёр на это реагирует, показывает крупный план Матвея, потом отца. А человек, который сидит в Москве, даже не знает, что это отец Мичкова.

Самое обидное, как это делается. Я вчера готовился к матчу. Два часа назад мне позвонили и сказали, что я не работаю. И на этом спасибо. В прошлом году я приезжал на игру по пробкам, а мне говорят, что я не работаю. На вопрос, почему раньше не сказали, отвечали, что решение принято только сейчас. Вот так прямо перед матчем мне сообщали, что я не работаю. Это было ещё неприятнее», — сказал Шестаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.