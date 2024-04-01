Александр Медведев прокомментировал штраф СКА от КХЛ за высказывание о судействе

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев высказался относительно штрафа от КХЛ для армейского клуба за критику судейства в лиге.

«Это сродни двухминутному штрафу нашему вратарю Серебрякову в пятом матче с «Автомобилистом» — вместо профессионального разбора этого эпизода, в том числе публичного, и серьёзного разговора о том, куда и как плывёт наш судейский корабль», — сказал Медведев в интервью Sport24.

Напомним, после вылета СКА из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4) Медведев выступил с критикой судейства в играх армейского клуба. Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).