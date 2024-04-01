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В КХЛ побиты рекорды посещаемости по итогам второго раунда плей-офф

Посещаемость второго раунда Кубка Гагарина сезона-2023/2024 стала рекордной, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Рекорд общей посещаемости для второго раунда – 238 020 зрителей (предыдущий рекорд — 213 481 в сезоне-2010/2011). Рекорд средней посещаемости для второго раунда – 10 819 зрителей (предыдущий рекорд — 9078 в сезоне-2018/2019).

Также был установлен рекорд по итогам двух раундов плей-офф нынешнего сезона.

Рекордная общая посещаемость – 645 290 зрителей (предыдущий рекорд — 554 060 в сезоне-2010/2011). Рекордная средняя посещаемость – 9928 зрителей (предыдущий рекорд — 8517 в сезоне-2018/2019).

Напомним, в полуфинальных парах Кубка Гагарина — 2024 встретятся:

«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск);

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург).