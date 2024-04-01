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Daily Faceoff: Кубок Стэнли всегда лучше, когда в нём участвует Алекс Овечкин

Daily Faceoff: Кубок Стэнли всегда лучше, когда в нём участвует Алекс Овечкин
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Журналисты портала Daily Faceoff поделились ожиданиями от выступления «Вашингтон Кэпиталз» в оставшейся части регулярки нынешнего сезона НХЛ и отметили важность участия капитана столичного клуба Александра Овечкина в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Кубок Стэнли всегда лучше, когда в нём участвует Алекс Овечкин. При таких темпах «Вашингтон» выйдет в плей-офф с худшей разницей забитых и пропущенных шайб среди всех команд в эпоху ограничения зарплат. Не имеет значения, сколько вы забьёте или пропустите, если в итоге одержите больше всех побед с разницей в один гол», — сказано в статье.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 70 матчей, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 58 очков.

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