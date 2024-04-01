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Двукратный обладатель Кубка Гагарина положительно оценил проведение перекрёстного плей-офф

Двукратный обладатель Кубка Гагарина положительно оценил проведение перекрёстного плей-офф
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил проведение перекрёстного плей-офф в Континентальной хоккейной лиге нынешнего сезона.

«Мне нравится, потому что четыре команды с одной конференции могут играть в полуфинале, это очень здорово. Есть шансы у всех бороться за финал и кубок. У нас был в своё время перекос на Западе, когда 3-4 команды могли бороться за финал, поэтому это позитивное движение. И, самое главное, это интерес. К матчам, к лиге» — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, в полуфинальных парах Кубка Гагарина — 2024 встретятся:

  • «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск);
  • «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург).
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