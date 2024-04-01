«Это больше было хотелкой Магнитогорска». Канаков — об уходе пяти игроков «Северстали»

Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал об уходе пяти игроков череповецкого клуба в «Металлург».

«В ходе сезона пять хоккеистов ушли в «Металлург»: Робин Пресс, Игорь Гераськин, Даниил Вовченко, Александр Петунин, Макар Хабаров, каково было терять столько игроков? Это больше было хотелкой, желанием Магнитогорска восстановить пятёрку, игроков. Разин тоже понимал: он приходит в новую команду и должен на кого-то опираться. Поэтому он сказал: мне нужны такие-то игроки. Работа с самого начала велась. И по Хабарову, и по Петунину. Так, в общем-то, и случилось.

Если помните историю прошлого года, они же очень сильно хотели Гераськина. Сделали ему квалификационное предложение, мы его в конечном итоге подтвердили, и он ушёл в Омск. Столько времени играл в «Авангарде» и только после этого попал в Магнитогорск. Такой длинный путь перехода.

Политика Магнитогорска — их политика, их комплектация. В любом случае от всех, кроме Пресса, мы что-то да для себя поимели», — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Вторую часть эксклюзивного интервью — о проблемах с лимитом, о бюджете, об уходе сразу пяти игроков в «Металлург» — читайте на «Чемпионате» завтра, 2 апреля, в 10:00 мск.