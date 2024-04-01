Экс-защитник СКА: руководство армейцев поступило мудро, доверяя Ротенбергу

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов оценил тот факт, что Роман Ротенберг сохранит пост главного тренера армейского клуба.

«Перед началом сезона с Романом Ротенбергом был подписан контракт на пять лет. Не думаю, что стоило ждать резких движений. В целом регулярный чемпионат для СКА прошёл неплохо, немного не хватило для завоевания Кубка Континента. Но плей-офф – это новый чемпионат. Не каждый год лидеры могут выигрывать. В этом году есть примеры СКА, ЦСКА, «Динамо»… Сезон у СКА был интересным, непростым, [в том числе] в связи с переездом на «СКА Арену». Были травмы ведущих игроков. Игра болельщикам нравилась. Тренерский штаб очень квалифицированный. Руководство поступило мудро, не принимая скоропалительных решений, как делают в других клубах. Доверяя, на перспективу веря в тренеров», — цитирует Сафронова «Спорт день за днём».

Напомним, Роман Ротенберг был назначен на должность главного тренера СКА 4 января 2022 года. Во главе петербургского клуба Ротенберг одержал 126 побед и выиграл пять серий плей-офф КХЛ. В прошлом сезоне СКА стал обладателем Кубка Континента за победу в регулярном чемпионате. Ротенберг входит в тройку лучших действующих тренеров КХЛ по проценту побед.