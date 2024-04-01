Директор «Северстали» — об уходе Робина Пресса: мы же не можем приковать его наручниками

Директор «Северстали» Николай Канаков прокомментировал уход Робина Пресса из череповецкого клуба в «Металлург».

«Пресс в любом случае нам бы помог. Но мы же не можем приковать его наручниками. Есть правила, регламент. Он взрослый игрок, соответственно, вправе выбирать. Да, он пришёл и сказал: «Мне с вами было комфортно, хорошо, но я хочу чего-то большего и поэтому ухожу». Ну, руки пожали и разошлись», — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Пресс в 12 матчах набрал 10 (2+8) очков.

Вторую часть эксклюзивного интервью — о проблемах с лимитом, о бюджете, об уходе сразу пяти игроков в «Металлург» — читайте на «Чемпионате» завтра, 2 апреля, в 10:00 мск.