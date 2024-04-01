«В первом раунде сказались баллоны». Разин — о серии «Металлурга» и «Амура»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин рассказал, что в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024 уральский клуб играл под нагрузками.

«В первом раунде сказались баллоны. Мы готовились в долгую. Перед „Амуром“ нагрузили ребят, плюс повлияли перелёты. Не все ребята настраивались на „Амур“ так, как на „Спартак“. Все эти факторы удлинили первый раунд, и серия с „Амуром“ показалась тяжелее», — цитирует Разина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, 30 марта, «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 3:0 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».