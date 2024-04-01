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Макдэвид после Матча звёзд НХЛ набрал больше всех очков, Кучеров и Панарин — в топ-5

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид после Матча звёзд НХЛ набрал больше всех очков в лиге. За 27 сыгранных встреч канадский форвард записал на свой счёт 58 (9+49) очков.

На второй строчке находится лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который за 25 игр набрал 43 (16+27) результативных балла. Третье место — у форварда «Ойлерз» Леона Драйзайтля (41 (15+26) очко в 27 встречах).

Четвёртое и пятое места занимают российские нападающие «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (41 (14+27) очков в 25 играх) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (41 (10+31) балл за 23 игры).

Напомним, лидером гонки бомбардиров текущего сезона является форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на счету которого 127 очков. На очко от него отстаёт российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (126). Макдэвид идёт третьим со 125 результативными баллами.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, а ознакомиться с лидерами снайперской гонки нынешнего сезона – тут.