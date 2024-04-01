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Экс-директор «Трактора»: будет большой сенсацией, если «Автомобилист» пройдёт «Металлург»

Экс-директор «Трактора»: будет большой сенсацией, если «Автомобилист» пройдёт «Металлург»
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 между «Металлургом» и «Автомобилистом».

«Металлург» доказал, что не зря занял первое место на Востоке, и главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отметил, что это хорошая команда и основной претендент на победу в Кубке. Я считаю, что Магнитогорск должен побеждать в серии против «Автомобилиста».

Будет большой сенсацией, если дальше пройдёт Екатеринбург. «Автомобилист» никогда в своей истории не играл в финале. Хотя команда преобразилась в серии против СКА, показала хороший, результативный хоккей и дисциплинировано играла в обороне», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Напомним, в первом раунде плей-офф «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» в пяти матчах, а в серии 1/4 финала прошёл СКА. В полуфинале Кубка Гагарина «Автомобилист» встретится с магнитогорским «Металлургом». Первый матч серии пройдёт в Магнитогорске 3 апреля.

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