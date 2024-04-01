Плющев — о Ротенберге: если сделает все выводы из сезона, тогда хорошо, а если не сделает…

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал тот факт, что Роман Ротенберг сохранил пост главного тренера СКА.

«Я не понимаю, чему здесь удивляться, если зимой была информация, что Роман Борисович подписал контракт на пять лет. Что тут обсуждать? Чему тут удивляться?

Я думаю, прибавить надо в организации игры и внимательнее разбирать соперников. Нельзя с каждым соперником действовать в одном и том же ключе, в котором играли на протяжении всего сезона. Наверное, здесь нужны более хорошие аналитики, которые будут говорить то, что реально есть, а не то, что хочется слышать.

Роман Борисович подписал контракт на пять лет, его полномочия повторили. Если тренер сделает все выводы из прошедшего сезона, тогда это хорошо. А если не сделает… То что я могу сказать по этому поводу?», — цитирует Плющева «Спорт день за днём».

Напомним, Роман Ротенберг был назначен на должность главного тренера СКА 4 января 2022 года. Во главе петербургского клуба Ротенберг одержал 126 побед и выиграл пять серий плей-офф КХЛ. В прошлом сезоне СКА стал обладателем Кубка Континента за победу в регулярном чемпионате. Ротенберг входит в тройку лучших действующих тренеров КХЛ по проценту побед.