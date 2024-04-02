Форвард «Миннесоты» дисквалифицирован на три матча за неспортивное поведение

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Райан Хартман дисквалифицирован на три матча за неспортивное поведение, сообщает на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» Хартман после пропущенной шайбы в овертайме бросил клюшку в сторону одного из судей и использовал ненормативную лексику в адрес арбитра.

В нынешнем сезоне Хартман принял участие в 68 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 19 голов и 23 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «+5».

На данный момент «Миннесота» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 79 очков. В следующем матче команда встретится с «Оттавой Сенаторз».