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Форвард «Миннесоты» дисквалифицирован на три матча за неспортивное поведение

Форвард «Миннесоты» дисквалифицирован на три матча за неспортивное поведение
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Райан Хартман дисквалифицирован на три матча за неспортивное поведение, сообщает на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 22:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 2
Т
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Болди, Фэйбер) – 36:44 (pp)     1:1 Амадио (Стивенсон, Мартинес) – 53:43     1:2 Маршессо (Карлссон) – 63:30    

Напомним, в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» Хартман после пропущенной шайбы в овертайме бросил клюшку в сторону одного из судей и использовал ненормативную лексику в адрес арбитра.
В нынешнем сезоне Хартман принял участие в 68 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 19 голов и 23 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «+5».

На данный момент «Миннесота» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 79 очков. В следующем матче команда встретится с «Оттавой Сенаторз».

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