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Передача Кучерова не помогла «Тампе» избежать поражения в матче с «Детройтом»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Патрик Кейн, Робби Фаббри, Дэвид Перрон и Лукас Рэймонд. За «Тампу» голами отметились Энтони Чирелли и Стивен Стэмкос. Российский нападающий Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу.

«Тампа-Бэй» располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 89 очков в 74 матчах. «Детройт» занимает девятое место на Востоке, набрав 82 очка в 75 встречах.

В следующем матче «Тампа-Бэй» сыграет с «Торонто», а «Детройт» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».