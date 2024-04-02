Никиту Кучерова отделяют два балла от нового рекорда России по очкам в одной регулярке НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

За «Тампу» голами отметились Энтони Чирелли и Стивен Стэмкос. Российский нападающий Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу, благодаря чему набрал 127-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. В активе Кучерова стало 127 (42+85) очков в 73 матчах в текущем регулярном чемпионате.

Нападающему «Тампы» теперь необходимо набрать всего два очка, чтобы установить новый российский рекорд по набранным очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ, превзойдя собственное достижение, установленное им в сезоне-2018/2019. Пять лет назад форвард «Лайтнинг» завершил гладкую часть сезона со 128 результативными действиями.