Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоялись сразу три матча с участием трёх лучших бомбардиров нынешнего сезона. Свои игры провели «Тампа» Никиты Кучерова, «Эдмонтон» Коннора Макдэвида и «Колорадо» Натана Маккиннона.

Натан Маккиннон в матче с «Коламбусом» отличиться не сумел. Никита Кучеров в игре с «Детройтом» записал в свой актив результативную передачу. То же самое в матче с «Сент-Луисом» сделал и канадец Коннор Макдэвид.

Таким образом, Кучеров догнал Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ, Макдэвид отстаёт на одно очко. В активе Маккиннона 127 очков (47+80), у Никиты Кучерова столько же очков (42+85), у Макдэвида — 126 (29+97).

Отметим, что на четвёртом месте бомбардирской гонки идёт ещё один российский форвард Артемий Панарин из «Рейнджерс», у него 108 очков (44+64).