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Тарасенко рассказал о поражении в матче с «Торонто», где форвард набрал три очка

Тарасенко рассказал о поражении в матче с «Торонто», где форвард набрал три очка
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Российский нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко прокомментировал поражение во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс». Напомним, в игре форвард записал на свой счёт 3 (1+2) очка.

«Мы не показываем свои лучшие качества в начале встречи, нам нужно работать над этим, нужно начинать игру сразу. Необходимо работать всем вместе, как бы мы ни играли. Очевидно, был хороший рывок в третьем периоде, но явно этого было недостаточно», — приводит слова Тарасенко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

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