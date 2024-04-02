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«Знаете, как вот с Овечкиным». Директор «Северстали» — об уходе Вовченко и Петунина

«Знаете, как вот с Овечкиным». Директор «Северстали» — об уходе Вовченко и Петунина
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Директор «Северстали» Николай Канаков высказался об уходе Даниила Вовченко и Александра Петунина из череповецкого клуба.

«Прежде всего они уже повзрослее будут, чем основная масса наших игроков. Возможно, не попали в скорости. Возможно, знаете, как вот с Овечкиным. Он из своего «офиса» забивает и забивает. Стоит на одной точке — и на него вся команда работает. Но у нас сейчас игра другая. Невозможно стоять одному игроку в «офисе», чтобы на него вся команда играла», — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Канаковым читайте на «Чемпионате»:
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Эксклюзив
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