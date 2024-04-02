Голкипер «Филадельфии» Иван Федотов стал самым высоким вратарём в истории НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

27-летний голкипер «Филадельфии» Иван Федотов дебютировал в лиге, выйдя на замену со старта второго периода. Федотов стал самым высоким вратарём в истории Национальной хоккейной лиги. Его рост — 2,02 м. До него самыми высокими голкиперами в НХЛ считались Бен Бишоп, Микко Коскинен и Мадс Сёгор ростом в 2,01 м.

Федотов стал 12-м российским вратарём, выходившим на лёд в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, повторён рекорд по числу российских вратарей, сыгравших в сезоне НХЛ.