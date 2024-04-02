«В футболе восемь иностранцев выходят». В «Северстали» высказались о лимите на легионеров

Директор «Северстали» Николай Канаков высказался о лимите на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

«Ввиду того, что случилось, не так много легионеров. Ну оставьте вы этих пятерых иностранцев — всё равно не все команды наберут эти места. У нас в прошлом или позапрошлом сезоне было три легионера из пяти, и мы играли, не высказывали свою точку зрения. Есть пять легионеров, у нас их три, и нас всё устраивает. Кто может пять иностранцев набрать — ради бога, набирайте.

Тут политика вот какая: Министерство спорта и Федерация хоккея России приняли такое решение. А почему тогда не применили его по отношению к футболистам? У них сейчас восемь легионеров могут на поле выходить. Почему не ограничили тогда? Почему только в хоккее? Тут вот такие непонятные подводные камни, мне неизвестные. Почему в хоккее ограничили, а в футболе и баскетболе не ограничили?

В прошлом году сократили до трёх, в этом предложили: давайте до пяти поднимем? Но ФХР не разрешила. А теперь говорят о том, что иностранцы, которые много лет проиграли в России — тот же Лишка, например, — потеряют статус легионера, не будут учитываться в лимите. То есть начинают искать казуистику, чтобы обойти правила», — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.