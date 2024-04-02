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Канаков о бюджете «Северстали»: мы что, готовы платить КХЛ 100 млн рублей штрафа? Это бред

Канаков о бюджете «Северстали»: мы что, готовы платить КХЛ 100 млн рублей штрафа? Это бред
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Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал о бюджете клуба. Ранее появлялась информация, что бюджет череповецкого клуба составляет 303 млн рублей.

«Как 303, если пол зарплат — 405? По требованиям КХЛ должен быть пол заработных плат. В этом сезоне он составлял 405 млн рублей. Если мы его нарушаем, лига нам выносит штрафные санкции. Мы, получается, сидим на суку и сами его пилим (смеётся)? Ну такого не может быть. Мы требования лиги выполняем, потому что мы играем в их игру. Это их игра и их правила.

Такого быть не может, мы не можем нарушать правила КХЛ. Точнее, если мы их нарушим, то попадём на штрафные санкции. То есть мы эти деньги в любом случае заплатим. Тут варианты какие: либо мы заплатим в контрактах игроков эти деньги, или недостающее отдадим лиге. Какой резон-то? Лучше своим игрокам заплатить.

То, что вы сказали про 303 млн, — я такого не помню в СМИ. Да, мы находимся внизу бюджетов, но и за рамки не выходим. Ниже у нас нет такого. Мы что, готовы платить лиге 100 млн рублей штрафа? Это бред (улыбается)!» — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Канаковым читайте на «Чемпионате»:
«В хоккее ограничили легионеров, а футбол и баскетбол что?» Интервью с боссом клуба КХЛ
Эксклюзив
«В хоккее ограничили легионеров, а футбол и баскетбол что?» Интервью с боссом клуба КХЛ
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