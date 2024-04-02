«Многое должно совпасть». Бучневич — о борьбе «Сент-Луиса» за плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в своём телеграм-канале рассказал о победе над «Эдмонтон Ойлерз» и оценил шансы «блюзменов» попасть в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024.

«Вот такая НХЛ. То ложимся в двух подряд [матчах] с „Сан-Хосе“, а у „Эдмонтона“ два из трёх забираем. Сегодня с Топором (Алексеем Торопченко. — Прим. «Чемпионата») первый раз в одном звене играли весь матч за всё время здесь. Про шансы на плей-офф смысла нет говорить, если расписание смотреть. Многое должно совпасть», — написал Бучневич.

Павел Бучневич за 73 встречи забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 58 баллов.

Сегодня, 2 апреля, «Сент-Луис Блюз» на своей площадке обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершилась со счётом 3:2 ОТ.