Консультант вратарей НХЛ оценил дебют Ивана Федотова за «Филадельфию»

Консультант вратарей НХЛ Адам Франсилия оценил дебют российского голкипера Ивана Федотова за «Филадельфию Флайерз» во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ).

«Мне нравится, что он держит руки перед собой. Кажется, он довольно хорошо управляет игрой с помощью ног, что позволяет ему сохранять высоту туловища и не слишком сжиматься, что иногда можно увидеть у габаритных голкиперов.

Временами он сбивался с толку из-за темпа и скорости в НХЛ, но я уверен, что он легко приспособится к этому», — приводит слова Франсилии издание The Athletic.

Напомним, россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Федотов отразил 19 бросков из 21 (90,5% сейвов), сумев помочь «Флайерз» завоевать одно очко.