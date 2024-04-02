Защитник Ефим Гуркин в скором времени продлит контракт с «Амуром»

Защитник Ефим Гуркин в скором времени продлит контракт с «Амуром». Об этом сообщает хоккейное агентство Winners.

«Ещё один игрок, который в ближайшее время продлит контракт с клубом — защитник Ефим Гуркин близок к продлению контракта с ХК «Амур». Срок соглашения объявим в ближайшие пару дней», — сказано в сообщении.

В прошедшем регулярном сезоне 31-летний игрок обороны провёл 54 встречи, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач. В плей-офф Континентальной хоккейной лиги Гуркин сыграл пять матчей, где отметился одной результативной передачей.

Всего в лиге защитник провёл 552 матча и набрал 138 очков — забросил 29 шайб и отдал 109 результативных передач при показателе полезности «+4».