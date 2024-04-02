Гендиректор «Трактора»: поддерживаем решение удлинить чемпионат КХЛ до 31 мая

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин оценил решение Континентальной хоккейной лиги увеличить предельный срок проведения чемпионатов КХЛ и МХЛ до 31 мая.

«Мы видим определённые плюсы. Сейчас чемпионат идёт как большой марафон, хоккеисты под серьёзными нагрузками и их ресурсы на пределе. Всё это сказывается на зрелищности матчей, приводит к травмам. Поэтому поддерживаем решение удлинить чемпионат, добавить паузы, чтобы игроки могли восстановиться. Болельщики тоже ничего не потеряют», — цитирует Савина «РБ Спорт».

Напомним, 29 марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпионата МХЛ начиная с сезона-2024/2025 – 31 мая. Отмечается, что в связи с данными изменениями были сокращены сроки предсезонных сборов.