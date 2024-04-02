Кудашов назвал причины вылета от «Трактора» и рассказал, сколько пропустит Пакетт

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов назвал причины вылета от «Трактора» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 и рассказал, сколько пропустит нападающий бело-голубых Седрик Пакетт.

«Наш сезон правильно охарактеризовать как собранный из двух частей. Думаю, вопросов по регулярному чемпионату нет ни у кого. Были выполнены основные задачи, команда выступила успешно, добились успеха в развитии клуба, задействовали достаточно молодых игроков. Этой частью все удовлетворены. Плей-офф КХЛ, к сожалению, завершился не так, как мы хотели. Минское «Динамо» — сильная команда. Знаем, почему у них был недобор очков, они могли быть в первой четвёрке.

Это была сложная серия против крепкой команды. Без неприятностей не обошлось: Пакетт получил повреждение в конце серии, вчера он перенёс операцию на ноге, он пропустит около трёх месяцев. Гусев повредил грудные мышцы, а кто разбирается в вопросе, тот знает, что это равносильно перелому рёбер. Всё это сказалось на серии с «Трактором», но это не оправдание. Наша уверенность переросла в самоуверенность.

В этой серии сработало не всё: оборона, атака и вратарская линия могли сыграть лучше. Но отдам должное «Трактору» и их тактике, а по вратарям соперник нас переиграл», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.