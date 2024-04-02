В «Динамо» назвали число хоккеистов, которые должны пополнить клуб в межсезонье

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин назвал число хоккеистов, которые должны пополнить клуб в будущее межсезонье.

«Нам осталось, так сказать, несколько винтиков, которые должны помочь бороться за Кубок. Это в районе трёх-пяти хоккеистов во всех амплуа. Это косметические изменения, нужно усилить игру в меньшинстве.

Есть ли намерение удлинить лавку, которой не хватало в плей-офф? Вы знаете, длина скамейки и глубина состава – это достаточно абстрактные понятия, потому что посмотрите на те клубы, который сейчас играют в плей-офф, там же нет больших перестановок.

Один клуб может себе это позволить? Да, мы понимаем. Но тот же «Трактор» всю серию играл в шесть защитников, никого не менял и не ротировал. Тут момент именно в качестве. И мы хотим улучшить качество ребят, которые играют в третьем-четвёртых звеньях. Плюс не надо забывать, что наша молодёжь выходит на лидирующие роли. Мы не можем того же Чернышова и Римашевского расценивать как шестое звено. Это ребята, которые должны играть в основном составе. Но мы ищем варианты, чтобы усилить качество хоккеистов», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.