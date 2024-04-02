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Сопин: запросы Гусева соответствуют уровню его игры. С его контрактом всё примерно понятно

Сопин: запросы Гусева соответствуют уровню его игры. С его контрактом всё примерно понятно
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о переговорах с нападающим Никитой Гусевым по новому контракту.

«Как сходиться с Гусевым по финансовому вопросу? Думаю, про финансы пресса подогревает. Конечно, у Никиты запросы, которые соответствуют уровню его игры. Но они не какие-то заоблачные и фантастические.
Мы находимся в позитивном общении с его агентами с середины февраля. Он статусный хоккеист, который может какие-то моменты обсуждать – кто тренер, кто партнёры. От него это звучало, и он, наверное, это может себе позволить.

По контракту Никиты по срокам и финансам примерно всё понятно, просто были технические моменты, которые мы сейчас закончим в позитивном русле», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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