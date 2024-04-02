Гендиректор «Динамо»: так получилось, что «Трактору» больше повезло. Будем работать лучше

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о поражении бело-голубых в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 от «Трактора» (0-4).

«Перед началом сезона я дал интервью, в котором сказал, что не буду бояться волков – как спустя год сейчас могу оценить свою работу? Волков я точно не боялся, но свою работу оценивать не буду. Есть президент клуба и его акционеры, которые и оценивают работу.

Со своей стороны могу сказать, что я делал всё возможное, что в моих силах, чтобы было комфортно команде и офису, чтобы у нас был нормальный симбиоз, и чтобы люди с радостью приходили на работу, где можно было проявить свои лучшие качества.

Что касается спортивных результатов, то регулярным чемпионатом мы очень довольны, в плей‑офф могли быть лучше. Есть много хороших моментов, у нас большая группа молодых игроков заиграла в этом сезоне. Будем стараться делать работу лучше и будем стараться улучшать результаты. Но иногда в спорте многие вещи решают случайности. Так получилось, что «Трактору» на данном этапе чуть больше повезло, а нам меньше повезло. Будем пытаться работать лучше», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.