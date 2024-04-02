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Щитов: в этом году в финале Кубка Гагарина должны встретиться братья Заварухины

Щитов: в этом году в финале Кубка Гагарина должны встретиться братья Заварухины
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что «Трактор» в полуфинальной серии с «Локомотивом» окажется сильнее и в финале встретится с «Автомобилистом». Напомним, уральские клубы тренируют два двоюродных брата — Алексей и Николай Заварухины.

«Команды достойные, я думаю, что пройдёт в финал „Трактор“. Чёрно-белые уступили всего лишь в двух матчах. При этом они выбили такие классные команды, как „Салават Юлаев“ и московское „Динамо“, чемпиона регулярки. Почему им не по силам выбить „Локомотив“? Я считаю, что по силам. Серия будет напряжённой, но в этом году в финале должны встретиться братья Заварухины. Это будет здорово», — сказал Щитов в интервью «РБ Спорт».

Напомним, «Трактор» одержал победу в серии с московским «Динамо» (4-0) ещё 22 марта. Первая встреча с «Локомотивом» в рамках полуфинала Кубка Гагарина состоится сегодня, 2 апреля.

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