Кожевников: у Колосова больше шансов закрепиться в «Филадельфии», чем у Федотова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что у вратаря Алексея Колосова больше шансов заиграть в «Филадельфии», чем у бывшего голкипера ЦСКА Ивана Федотова. Оба вратаря недавно прибыли в расположение «Флайерз», а Федотов минувшей ночью дебютировал в НХЛ. Федотов отразил 19 бросков из 21 (90,5% сейвов), сумев помочь «Флайерз» завоевать одно очко в матче с «Айлендерс».

«Если брать по этому сезону, то шансов закрепиться в составе «Филадельфии» больше у Колосова. Не знаю, о каком потенциале Федотова можно сейчас говорить, если он провалил чемпионат полностью! Колосов играл неплохо, но ему будет трудно. В НХЛ совершенно другая мотивация. У них обоих там туманные перспективы.

Если верить тому, что пишут, то тренер остался довольным первой игрой Федотова. Бросков по его воротам, правда, было мало. Поэтому и говорю, что уверенности-то нет. Вот когда туда поехал Шестёркин, то да, было ясно, что это игрочище! А по Федотову и Колосову сказать сложно. Посмотрим, что будет», — цитирует Кожевникова Legalbet.

22-летний белорусский вратарь Колосов, скорее всего, начнёт своё выступление в клубе АХЛ. До конца регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфии» осталось провести лишь шесть матчей. Клуб борется за попадание в плей-офф и на текущий момент занимает одно из мест в зоне уайлд-кард в таблице Восточной конференции НХЛ.