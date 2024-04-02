СКА оспорит в суде штраф, наложенный КХЛ на Александра Медведева за критику судей

Хоккейный клуб СКА опротестует штраф, наложенный КХЛ на председателя Совета директоров клуба Александра Медведева за заявление, сделанное 26 марта 2024 года, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, после вылета СКА из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4) Медведев выступил с критикой судейства в играх армейского клуба. 1 апреля в соответствии с п.39 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ за нарушение пп. 1.24 п.1 ст. 55 Спортивного регламента КХЛ лига наложила на клуб штраф.

«Клуб считает, что А.И. Медведев обозначил фактические ситуации, складывающиеся в целом в профессиональном спорте, приведя в качестве примера те виды спорта, к которым имеет непосредственное отношение, а именно: некоторые эпизоды матчей баскетбольного клуба «Зенит» и игр с участием команды СКА в сезоне 2023-2024 гг., чем обозначил сложившуюся проблему в целом», — говорится в официальном заявлении клуба.

Ранее в СКА заявили, что успешно опротестовали штраф в 500 тысяч рублей, наложенный на клуб за критику судей главным тренером Романом Ротенбергом.

СКА во втором раунде Кубка Гагарина уступил «Автомобилисту» в пяти матчах.