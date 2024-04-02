Савин — о перерыве «Трактора» перед полуфиналом: есть большой риск потерять игровой тонус

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин оценил соперника по полуфинальной серии Кубка Гагарина — ярославский «Локомотив» — и прокомментировал большой перерыв челябинского клуба перед этой серией. «Трактор» обыграл московское «Динамо» 4-0, а последний матч серии провёл 22 марта.

«Локомотив» — очень сильный, организованный, системный соперник с хорошими, габаритными игроками. У нас было предостаточно времени, чтобы подготовиться к серии. Конечно, у нас есть свои сильные стороны, благодаря которым мы планируем победить в этой серии.

У «Трактора» длительная пауза между сериями. Как это может повлиять на команду? Ребята смогли восстановиться, но есть большой риск потерять игровой тонус. Как могли держали их в хорошем напряжении. По первому матчу будет понятно, как сказался перерыв. Мы бы хотели, чтобы он пошёл нам на пользу», — цитирует Савина «РБ Спорт».

Первый матч серии состоится сегодня, 2 апреля. Встреча пройдёт в Ярославле и начнётся в 19:30 мск. «Локомотив» в предыдущем раунде обыграл в семи матчах омский «Авангард». Последняя игра серии прошла 30 марта.