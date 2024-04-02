«Динамо» в полуфинале Кубка России, новые признания Баха по России. Главное к вечеру
Московское «Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов Кубка России, глава МОК Томас Бах поговорил с российскими пранкерами, а Владислав Голдин выставил свою кандидатуру на драфт НБА. «Чемпионат» собрал главные спортивные новости к вечеру 2 апреля.
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