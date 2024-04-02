Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Динамо» в полуфинале Кубка России, новые признания Баха по России. Главное к вечеру

«Динамо» в полуфинале Кубка России, новые признания Баха по России. Главное к вечеру
Аудио-версия:
Комментарии

Московское «Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов Кубка России, глава МОК Томас Бах поговорил с российскими пранкерами, а Владислав Голдин выставил свою кандидатуру на драфт НБА. «Чемпионат» собрал главные спортивные новости к вечеру 2 апреля.

Футбол

Материалы по теме
«Про нас не пишут, и толка нет». Новый скандал в Медиалиге — у клубов лопнуло терпение
Эксклюзив
«Про нас не пишут, и толка нет». Новый скандал в Медиалиге — у клубов лопнуло терпение

Хоккей

  • Голкипер «Филадельфии» Иван Федотов стал самым высоким вратарём в истории НХЛ
  • Капитан «Эдмонтона» Макдэвид установил рекорд по передачам в регулярке НХЛ в XXI веке
Материалы по теме
«В хоккее ограничили легионеров, а футбол и баскетбол что?» Интервью с боссом клуба КХЛ
Эксклюзив
«В хоккее ограничили легионеров, а футбол и баскетбол что?» Интервью с боссом клуба КХЛ

Теннис

Материалы по теме
Новый матч Медведев — Синнер уже через неделю в Монте-Карло? Расписание турниров апреля
Новый матч Медведев — Синнер уже через неделю в Монте-Карло? Расписание турниров апреля

Бокс/ММА

  • Ян назвал соперников, с которыми он намерен подраться в ближайшее время
  • «Судьба тебя отвела от позорного нокаута». Дацик обратился к Емельяненко после отмены боя
Материалы по теме
Последний непобеждённый Цзю. Никите важно не повторить ошибок отца и брата
Последний непобеждённый Цзю. Никите важно не повторить ошибок отца и брата

Баскетбол

Материалы по теме
«В России одни из самых красивых и искренних людей в мире». Интервью с Кейси Шепердом
Эксклюзив
«В России одни из самых красивых и искренних людей в мире». Интервью с Кейси Шепердом

Лыжи

Материалы по теме
«Степанова – открытая, но некоторые не здороваются». Интервью с соперницей русских лыжниц
Эксклюзив
«Степанова – открытая, но некоторые не здороваются». Интервью с соперницей русских лыжниц

Авто

Материалы по теме
Сколько камазовцы привезли бы чемпиону «Дакара» и какие планы? Интервью перед сезоном
Эксклюзив
Сколько камазовцы привезли бы чемпиону «Дакара» и какие планы? Интервью перед сезоном

Фигурное катание

Материалы по теме
Заработок японки в два раза больше, чем у Петросян! Рейтинг призовых зарубежных фигуристов
Заработок японки в два раза больше, чем у Петросян! Рейтинг призовых зарубежных фигуристов

Другие (Олимпиада)

  • Томас Бах заявил, что участники Игр дружбы из Африки могут быть не допущены на будущие ОИ
Материалы по теме
Российские пранкеры разоблачили Томаса Баха. Глава МОК действительно наговорил лишнего
Российские пранкеры разоблачили Томаса Баха. Глава МОК действительно наговорил лишнего
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android