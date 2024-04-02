«Локомотив» — «Трактор»: составы команд на первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 2 апреля, в Ярославле состоится первый матч полуфинала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор». Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи. Стали известны составы на матч.

«Локомотив» не стал менять победный состав, игравший в решающем седьмом матче серии с «Авангардом».

Фото: ХК «Локомотив»

В состав «Трактора» вернулся защитник Сергей Телегин, получивший травму в серии первого раунда плей-офф с уфимским «Салаватом Юлаевым». Игрок обороны пропустил всю серию второго раунда с московским «Динамо».

Фото: ХК «Трактор»

Напомним, «Трактор» во втором раунде плей-офф обыграл московское «Динамо» в четырёх матчах. Ярославский «Локомотив» затянул серию с «Авангардом», но всё-таки оказался сильнее в седьмом матче.