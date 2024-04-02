Нападающий Томаш Гертл впервые принял участие в ледовой тренировке «Вегаса», сообщает пресс-служба клуба. 30-летний форвард был обменян в дедлайн из «Сан-Хосе», где не играл с 27 января из-за операции на левом колене. Главный тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди рассказал о состоянии хоккеиста.

«Для него важно почувствовать единение с командой, ведь ранее он катался в одиночку. Для него важно понять, как команда ведёт тренировочные занятия. Он близок к возвращению к матчам. Не знаю, когда точно это произойдёт, но точно не в следующем матче. Он тренируется в красной майке без контакта, мы следим за его прогрессом», — цитирует Кэссиди пресс-служба клуба.

Гертл в текущем сезоне провёл за «Шаркс» 48 матчей, в которых набрал 34 (15+19) очка.