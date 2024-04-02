Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный прокомментировал отъезд вратаря Ивана Федотова в НХЛ. Голкипер дебютировал в НХЛ минувшей ночью за «Филадельфию» в матче с «Айлендерс» (3:4 ОТ).

«ЦСКА расторг контракт с вратарём Иваном Федотовым, при этом прошлым летом армейцы отчаянно боролись за него с ИИХФ. Что думаю об этом? Вот тут я точно не могу какие-то комментарии давать, потому что я не в курсе того, что там происходило. Но то, что он не выручил клуб в этом сезоне, — это точно. Наверняка он сам согласится с этим. А вы же понимаете: когда вратарская линия проседает, сложно, очень сложно играть в плей-офф. Желаю удачи Федотову. Дай бог ему здоровья и успехов в НХЛ, конечно.

Сможет ли Иван пригодиться в НХЛ? Что значит «сможет»? Пожелаем удачи ему на следующем этапе своей жизни и хоккейной карьеры! Пускай старается, добивается успеха», — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Могильным читайте на «Чемпионате» завтра, 3 апреля, в 9:00 мск.