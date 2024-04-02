Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Могильный прокомментировал отъезд вратаря Ивана Федотова в НХЛ

Александр Могильный прокомментировал отъезд вратаря Ивана Федотова в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный прокомментировал отъезд вратаря Ивана Федотова в НХЛ. Голкипер дебютировал в НХЛ минувшей ночью за «Филадельфию» в матче с «Айлендерс» (3:4 ОТ).

«ЦСКА расторг контракт с вратарём Иваном Федотовым, при этом прошлым летом армейцы отчаянно боролись за него с ИИХФ. Что думаю об этом? Вот тут я точно не могу какие-то комментарии давать, потому что я не в курсе того, что там происходило. Но то, что он не выручил клуб в этом сезоне, — это точно. Наверняка он сам согласится с этим. А вы же понимаете: когда вратарская линия проседает, сложно, очень сложно играть в плей-офф. Желаю удачи Федотову. Дай бог ему здоровья и успехов в НХЛ, конечно.

Сможет ли Иван пригодиться в НХЛ? Что значит «сможет»? Пожелаем удачи ему на следующем этапе своей жизни и хоккейной карьеры! Пускай старается, добивается успеха», — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Могильным читайте на «Чемпионате» завтра, 3 апреля, в 9:00 мск.

Материалы по теме
Театр абсурда от ЦСКА. Ради чего клуб втянул наш хоккей в авантюру с Федотовым?
Театр абсурда от ЦСКА. Ради чего клуб втянул наш хоккей в авантюру с Федотовым?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android